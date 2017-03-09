經典賽》美媒評不參賽的五大遺珠 王柏融上榜

柏融好表現吸引日本球員注意。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽是大聯盟找尋人才的管道，不少人對於王柏融沒辦法參賽感到惋惜。美國媒體曾於賽事開打前選出無法參賽的非MLB五大遺珠，王柏融就在這份名單。

據《SB Nation》報導，王柏融在2015年加入桃猿，短短29場比賽轟出9發全壘打，打擊三圍.324/.377/.640，2016年更繳出台灣棒球史上最偉大的球季，單季200安打破紀錄，0.414打擊率也是最高，還外帶29轟105打點與24次盜壘，囊括新人王與MVP。

文章認為，王柏融顯然有挑戰更高層級的實力，不論是日本或是風險更大的大聯盟，181公分、90公斤的他有力量能將球送到球場任何地方，雖然不太可能將中職的30轟複製到大聯盟，但大部分球探認為王柏融有10-20轟的實力。

美媒最後也談到因為中華職棒與棒球協會的內鬥，Lamigo決定杯葛經典賽，導致王柏融不會參加經典賽，讓比賽少了一點樂趣，不然他會是經典賽最活躍的球員之一。

不參加WBC的五大遺珠

1.大谷翔平 日本

2.Luis Robert Moirán 古巴

3.王柏融 台灣

4.Freddy Asiel Álvarez 古巴

5.金廣炫 南韓