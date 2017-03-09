網友怒轟棒協情蒐不力 翻出洪一中曾說過「棒壇老在檢討」

Lamigo桃猿總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊連輸以色列、荷蘭之後，確定在預賽遭淘汰，網友直指棒協情蒐不力、準備不足，也有人翻出8年前第二屆經典賽輸給中國隊後，媒體訪問現為桃猿總教練洪一中的影片，發現近10年前後，台灣棒壇情勢無太大改變，也讓球迷嘆：「這種檢討報告與新聞到底還要看幾年？」

今年台灣隊旅美球員僅江少慶1人助拳，旅美的王建民、陳偉殷、旅日的陽岱鋼等大咖都不打。而8年前桃猿隊還叫做LaNew熊，當年總教練洪一中說：「你們為什麼要去在意王建民有沒有參加這個比賽呢？你們應該要在意的是為什麼沒有他，台灣就不行了？」

面對本屆徵召不順，棒協秘書長林宗成在今年1月時曾表示，棒協內部會進行檢討、與資深的總教練討論如何補強，他說：「因為無法預測下次國際賽，旅美球員有沒有辦法打，在這部分確實要做一個全盤檢討。」

再對照8年前經典賽輸中國隊，內部中職球團分裂、外部徵召不順，台灣網友也同樣一片對棒壇高層的檢討聲浪，當時洪總無奈說：「他們真的會做嗎？北京奧運回來後不是也檢討了好幾天了，老舊的問題還是一直在重複啊。」

如今離又過了2屆經典賽，這段受訪影片今天又被網友翻出來說：「天阿，快10年前的影片現在看毫無違和感」、「不愧是諸葛紅中」。