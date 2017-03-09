NBA》柯瑞、湯普森飆分無用 勇士末節崩盤不敵塞爾提克
2017/03/09 14:03
柯瑞。（美聯社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕聯盟龍頭勇士結束客場5連戰後，今日重返主場甲骨文中心碰上東部強敵塞爾提克，雖然「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森合力貢獻48分，但他們全隊第四節進攻大崩盤，單節僅12分進帳，以86：99落敗，近5場僅贏得2勝。
勇士此役前三節打得相當辛苦，一直無法有效將比分拉開，第三節還是靠著柯瑞左晃右晃投進壓哨三分彈，才驚險保住領先進入末節，結果第四節一路挨打，遭被綠衫軍打出21：5攻勢，最多落後達14分，也只能宣告在主場失利，同時也是本季最低分。
勇士第四節崩盤最大原因在於失誤過多，加上團隊三分球出手30次僅6中，命中率才20％；他們自從少了杜蘭特坐鎮後，全隊得分重擔即落在「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森，柯瑞此役23分，但三分球僅9投2中；K.湯普森25分，三分線也僅8投2中。
塞爾提克防守端表現相當出色，一哥「矮腳虎」I.湯瑪斯砍進4顆三分彈，攻下25分，中鋒歐利尼克（Kelly Olynyk）挹注17分，綠衫軍終結2連敗，戰績成41勝24敗，暫時落後東部龍頭騎士2.5場勝差。
K.湯普森。（美聯社）
塞爾提克一哥「矮腳虎」I.湯瑪斯。（美聯社）
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