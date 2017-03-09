NBA》大莫里斯被犯規 順勢踢人蛋蛋遭驅逐出場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今作客金塊之戰，大莫里斯（Markieff Morris）在進攻時被犯規，他的右腳直接往對手的下體踢，當場讓對方倒地，大莫里斯也被驅逐出場。

這場比賽第四節末段，大莫里斯運球進攻時被金塊的小普朗利（Mason Plumlee）犯規，他的右腳往上踢，直接打中小普朗利的「蛋蛋」，倒地不起，大莫里斯也被吹了二級惡意犯規。

巫師最後以123：113贏球，大莫里斯拿下11分、6籃板，沃爾（John Wall）30分、10助攻，波特（Otto Porter）22分，畢爾（Bradley Beal）23分。