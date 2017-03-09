棒球》曼尼加盟高知鬥犬 年薪僅約80萬台幣
2017/03/09 14:13
曼尼。（圖片高知鬥犬的官方臉書）
〔記者倪婉君／綜合報導〕曾來台打球造成旋風的曼尼．拉米瑞茲，轉戰日本獨立聯盟，今天出席高知鬥犬的加盟記者會，明天投入春訓；由於獨立聯盟的薪資不高，這位在大聯盟累計555轟的超級洋將，年薪也僅為300萬日幣（約台幣82萬）。
44歲的曼尼前天和妻子抵達成田機場，就吸引大批媒體和上百名粉絲接機，引發騷動；曼尼隨後轉機到高知市，今則出席加盟記者會，明投入練球，為4月1日開季備戰。
曼尼在受訪時也開心表示，他一直很欣賞日本打球的方式，這次到日本打球，也是為了證明自己還能打。曼尼還提到過去在台灣打球的經驗很棒，他2013年在義大犀牛出賽49場，打擊率3成52、8轟、43打點。
只是過去在大聯盟年薪累計超過2億美元的曼尼，在高知能領到多少年薪？日本媒體披露，曼尼最高只能領到300萬日幣的年薪，對這位資歷顯赫的前大聯盟球員來說，是相當低的薪水。
曼尼也將有兩位來自台灣的隊友，曾旅美的投手羅國華和林逸翔今年也會在高知鬥犬出賽。
曼尼。（圖片高知鬥犬的官方臉書）
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