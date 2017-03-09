經典賽》以色列爆冷全勝晉級？ 胡金龍早預言
2017/03/09 15:01
以色列以全勝姿態挺進日本，球員拿著吉祥物慶祝。（特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕各大美媒都看好A組第一出線的荷蘭隊，今以2：4敗給以色列，看似爆冷，但其實胡金龍早就預言過，以色列投手比較強，搞不定有機會贏荷蘭。
無懼半數大聯盟級的打線，以色列此役採用9投車輪戰，只有布萊許（Jeremy Bleich）沒有投滿1局，全場僅被敲5支安打，各有5保送5三振，失掉2分僅有1分責失，荷蘭除了普洛法（Jurickson Profar）3安打外，其他幾乎都被壓制。
台灣輸給以色列時，胡金龍就表示一看到以色列名單就知道很難對付，「他們就是美國隊，球風完全是小聯盟，球員不是以前在以色列，而是從小就在美國長大、打球，球隊名字是以色列，但都是美國人。」
胡金龍當時直言，以色列很強，投手球速都有145-147公里，荷蘭應該會敗給他們，就算是日本要贏球也沒那麼容易。
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