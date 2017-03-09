網球》珠海女網賽 謝淑薇、張凱貞躋身單打8強
2017/03/09 15:08
謝淑薇。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者林宗偉／綜合報導〕ITF巡迴賽6萬美金等級的珠海女網賽，「網球精靈」張凱貞以及頭號種子謝淑薇，今在次輪皆順利過關，躋身8強的兩人將繼續朝后座邁進。
張凱貞先前2次交手張愷琳都奪勝，此次化友為敵隔網對決，她首盤以4：6讓出，不過次盤站穩陣腳，花32分鐘就用6：2扳平戰局。關鍵第3盤，張凱貞更如秋風掃落葉，連保帶破一路打到5：0領先，也逼得張愷琳提前退賽，順利取得8強門票。
只是「雙張配」原本下午要在雙打8強賽挑戰頭號種子的烏克蘭琪切諾雙胞胎姊妹，張愷琳的傷退，2人只能放棄這場賽事。
身為頭號種子的謝淑薇，今次輪則以4：6、6：1、6：1逆轉英國摩兒，同樣順利晉級8強。
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