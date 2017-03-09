經典賽直擊》投手車輪戰奏效 以色列教頭說分明

以色列以全勝姿態挺進日本，球員開心擊掌。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天以色列4:2擊敗荷蘭，拿下經典賽第一輪A組第一，兩隊攜手闖進第2輪。

荷蘭先發投手是曾效力統一獅的柯德曼，他只投1局就被敲3安，另有2保送，最快球速僅134公里，失3分承擔敗投，以色列全場動用9名投手，被敲出5支零星安打，僅魏格曼、布萊許各失1分。

雖然已經確定晉級第二輪，不過今天以色列打起來還是很認真，最終拿下A組第一，以色列總教練溫斯坦（Jerry Weinstein）表示，這一場比賽很重要，有時贏球會成為一種習慣，他要讓球員知道比賽就要有必勝決心，並讓大家知道以色列棒球隊在全世界是有競爭力的，未來希望成立基金會幫助當地棒球發展，有一支「真正以色列人」所組成的棒球隊。

以色列代16投應戰，溫斯坦說，「你看這3場比賽，我們總共用了15名投手，最終都贏球，這就是最好的勝利方程式，策略就是讓打者不會習慣某一位投手，勝算就高，也讓我們有投手調度空間。」

荷蘭總教練穆藍斯（Hensley Meulens）表示，以色列用了很多投手，而且表現都很好，使得打者每一局都要面對不一樣的投手，對戰不熟悉，這是不錯的策略。

這次經典賽許多國家遇到美職球員徵召不順利的問題，不過荷蘭問題不大，有許多大聯盟球星助陣，穆蘭斯說，像是葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、普洛法（Jurickson Profar）等幾人，他們出生在荷屬小島，是兒時玩伴，年齡相近，2004年開始就一起打球，感情很好，因此，去年打電話邀請他們打經典賽，沒有遇到太大阻力。