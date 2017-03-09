經典賽》南韓連敗2場 韓媒砲轟「KBO打擊3成、WBC三振」

南韓球員面色凝重步出休息區。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊在經典賽A組預賽吞下2連敗，在台灣隊昨天敗給荷蘭後，確定出局。韓國媒體各個砲火猛烈，其中，《中央日報》更是以「打擊率3成、WBC三振、井底之蛙」為題，狂批南韓隊。

南韓隊此次徵召不順，金賢洙、秋信守因為球團因素而無法參賽，姜正浩則因酒駕肇逃被除名，連續4屆參賽的吳昇桓是唯一大聯盟現役球員。而A組預賽開打以來，南韓隊兩場比賽19局僅拿下1分，有一場遭到對手完封，可見打線完全熄火。

《中央日報》批評像是金泰均、崔炯宇、李大浩等大砲球員表現不佳，並指韓國職棒（KBO）自2014年以來「打高投低」的現象更加明顯，球員打出來的成績有「錯覺效果」，在面對以色列和荷蘭這些速度快、球路變化大的投手，就會很難對應。

該文也認為，「打高投低」的主因可能是好球帶太狹小，導致打者群習慣去打失投球，而投手也難有成長機會。

南韓隊總教練金寅植（右）面色鐵青。（資料照，記者陳志曲攝）