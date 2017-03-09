經典賽》不只想快樂打球 以色列球員：向世界證明我們可以

弗里曼預賽共擊出4安、1轟、5打點。（特派記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕先後擊敗世界排名3、4名的南韓、台灣等棒球強權，以色列今以4：2打倒荷蘭，A組預賽全勝跌破外界預測上演「灰姑娘」奇蹟，球員表示，不打算就此停下腳步，砲轟台灣的第4棒弗里曼（Nate Freiman）發下豪語：「我們把自己視為這次比賽的強力競爭者，所有球員都會盡力贏得每一場比賽。」

弗里曼在首局敲出二壘安打回第一分，開啟以色列大局，他表示，以色列是做好充足的準備來比賽，「我們做的所有努力都會在短期賽呈現，當我們和小組其他隊伍實力如此接近，這對從休賽季就一直期待的我們而言意義非凡。」

雖然真正以色列純本土球員只有一位，總教頭溫斯坦和弗里曼認為，希望藉由以色列在經典賽的表現，激發以色列當地人發展棒球運動，加入更多本土球員競爭。以荷戰打回勝利打點的外野手伯倫史坦（Zach Borenstein）表示，球員們的信心不曾動搖過。

「比賽開打後，外界覺得我們處在劣勢，但我們從不這麼想，在棒球，什麼事情都可能發生，我們知道自己的才能。」伯倫史坦說，以色列全隊至今沒有遺忘過彼此的目標，「我們不只想享受比賽，在結束預賽後打包回家，雖然志在贏球，但我們不多想關於洛杉磯（決賽）的事，而是做好比賽的準備，並在比賽發揮高水準的表現，我不認為大家只是想快樂打球，我們代表國家，向世界證明我們可以打出精采的內容。」

伯倫史坦。（特派記者陳志曲攝）