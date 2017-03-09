經典賽》拚戰到最後一刻！台灣抗韓打線與昨日相同

〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣隊昨晚兵敗荷蘭，2連敗確定無緣晉級，今晚將和地主南韓交戰，爭取第3名下一屆不打資格賽，派出首戰以色列中繼好投的陳冠宇先發，打線則和昨晚對戰荷蘭相同。

台灣隊先發陣容

第一棒 DH 胡金龍

第二棒 左外野 張志豪

第三棒 三壘 蔣智賢

第四棒 二壘 林智勝

第五棒 一壘 林益全

第六棒 右外野 高國輝

第七棒 游擊 陳鏞基

第八棒 捕手 林琨笙

第九棒 中外野 林哲瑄

投手 陳冠宇

台灣隊打線陣容不變，圖為昨日敲出台灣首轟的張志豪。（資料照，特派記者陳志曲攝）