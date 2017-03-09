經典賽Live》陳冠宇飆2K 南韓先馳得點

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 南韓 1 1 2 0 台灣 0 0 0 0

第一局

1下，胡金龍遭到三振，張志豪和梁玹種纏鬥到滿球數，打了10球遭到三振，梁玹種再三振蔣智賢，3K三上三下。

1上，南韓開路先鋒閔炳憲敲出右外野二壘安打，陳冠宇隨即三振掉李容圭，朴錫珉右外野安打，打者衝二壘遭回傳球封殺，但跑者回壘得分，南韓1：0領先，陳冠宇接著三振李大浩，單局2K進帳。

先發陣容

南韓（先攻） 棒次 台灣（後攻） LF 閔炳憲 1 DH 胡金龍 CF 李容圭 2 LF 張志豪 3B 朴錫珉 3 3B 蔣智賢 1B 李大浩 4 2B 林智勝 RF 孫兒葉 5 1B 林益全 C 梁義智 6 RF 高國輝 DH 崔炯宇 7 SS 陳鏞基 SS 金宰鎬 8 C 林琨笙 2B 徐建昌 9 CF 林哲瑄 梁玹種 先發投手 陳冠宇