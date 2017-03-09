經典賽Live》陳冠宇飆2K 南韓先馳得點
2017/03/09 17:57
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南韓
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台灣
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第一局
1下，胡金龍遭到三振，張志豪和梁玹種纏鬥到滿球數，打了10球遭到三振，梁玹種再三振蔣智賢，3K三上三下。
1上，南韓開路先鋒閔炳憲敲出右外野二壘安打，陳冠宇隨即三振掉李容圭，朴錫珉右外野安打，打者衝二壘遭回傳球封殺，但跑者回壘得分，南韓1：0領先，陳冠宇接著三振李大浩，單局2K進帳。
先發陣容
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南韓（先攻）
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棒次
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台灣（後攻）
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LF 閔炳憲
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1
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DH 胡金龍
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CF 李容圭
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2
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LF 張志豪
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3B 朴錫珉
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3
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3B 蔣智賢
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1B 李大浩
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4
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2B 林智勝
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RF 孫兒葉
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5
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1B 林益全
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C 梁義智
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6
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RF 高國輝
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DH 崔炯宇
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7
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SS 陳鏞基
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SS 金宰鎬
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8
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C 林琨笙
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2B 徐建昌
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9
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CF 林哲瑄
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梁玹種
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先發投手
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陳冠宇
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