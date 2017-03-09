經典賽Live》陳冠宇飆2K 南韓先馳得點

2017/03/09 17:57

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

南韓

1

1

2

0

台灣

0

0

0

0

第一局

1下，胡金龍遭到三振，張志豪和梁玹種纏鬥到滿球數，打了10球遭到三振，梁玹種再三振蔣智賢，3K三上三下。

1上，南韓開路先鋒閔炳憲敲出右外野二壘安打，陳冠宇隨即三振掉李容圭，朴錫珉右外野安打，打者衝二壘遭回傳球封殺，但跑者回壘得分，南韓1：0領先，陳冠宇接著三振李大浩，單局2K進帳。

先發陣容

南韓（先攻）

棒次

台灣（後攻）

LF 閔炳憲

1

DH 胡金龍

CF 李容圭

2

LF 張志豪

3B 朴錫珉

3

3B 蔣智賢

1B 李大浩

4

2B 林智勝

RF 孫兒葉

5

1B 林益全

C　梁義智

6

RF 高國輝

DH 崔炯宇

7

SS 陳鏞基

SS 金宰鎬

8

C　林琨笙

2B 徐建昌

9

CF 林哲瑄

梁玹種

先發投手

陳冠宇

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.