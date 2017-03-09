經典賽》台灣隊殺手 吳昇桓台韓戰後返美

吳昇桓即將返美參加春訓。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕由於南韓隊連2屆經典賽在首輪就被淘汰，旅美強投吳昇桓也將在台韓大戰結束後返回美國，回到紅雀隊繼續參加春訓。

紅雀隊總教練馬瑟尼（Mike Matheny）表示，吳昇桓返美的路途遙遠，會多給他一點歸隊的時間，相當期盼他能回到紅雀陣中。

吳昇桓的隊友貝克（Corey Baker）在資格賽徹底封鎖台灣打線，投出4.2局無失分的好表現，將繼續隨以色列征戰8強賽事。

目前仍在經典賽打拚的紅雀球員還有多明尼加的先發投手馬丁尼茲（Carlos Martinez）、捕手羅沙里歐（Alberto Rosario）、加拿大投手威克（Rowan Wick）、以及義大利的投手尼爾森（Trey Nielsen）。