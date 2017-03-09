經典賽直擊》500萬情蒐惹議 楊清瓏澄清：只是工作計畫（影音）

楊清瓏（右）與林華韋（左）說明台灣隊情蒐相關狀況。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕有媒體報導「500萬情蒐計畫」企畫書，比大學生系學會企劃書還不如，花費支出也沒達到實質效果，今天台灣隊情蒐小組召集人楊清瓏出面說明，他說，「這是工作計畫，不是企劃書，去年11月接到情蒐任務就有工作流程和計劃，成員再分工合作。」

對於情蒐計畫和時程，楊清瓏解釋，情蒐在去年11月啟動，邀請國內學術領域和職棒、業餘教練加入情蒐小組，第一部分先做影像處理和球員名單追蹤，第二部分再做數據處理，在大、小聯盟和日、韓職棒官網，針對數據進行分析。

楊清瓏表示，第三部分為所有教練到各地看熱身賽和比賽，教練從比賽中了解球員特性，在數據上是不是有哪些地方可以再驗證，在現場才能看得清楚，例如選手的傳球臂力、跑壘速度，都必須要到現場做掌握，整合完畢，再把影像、數據和教練所提的建議，提供給台灣隊教練團。

楊清瓏認為，「情蒐角色是協助教練團，情蒐小組就是教練團一員，不管結果如何，我們必須要去承受，我們是教練團得後勤，必須要做最好的資料給他們參考，每天工作都非常辛苦，任勞任怨，主要是為了國家，為了台灣隊，我們沒有太多想法，就是如何協助教練團提升戰績。」

至於情蒐小組編制，楊清瓏說，因為球隊多，情蒐小組一開始配置12人，最後有些人因工作因素，無法長期在情蒐領域，到最後只剩9人。

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