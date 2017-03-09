MLB》A-Rod又傳姊弟戀 與大珍妮佛交往中
2017/03/09 17:37
A-Rod新戀情曝光。（取自大聯盟官網）
〔體育中心／綜合報導〕棒球金童A-Rod昨天與《Fox Sports》簽下複數年合約，確定轉當球評開啟事業第二春，今天金童的新戀情也曝光，傳出與「大珍妮佛」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）正在交往。
據美國媒體《US Weekly》報導指出A-Rod的新女友就是大珍妮佛，2人年紀相差7歲，大珍妮佛48歲，雙方是不折不扣的「姊弟戀」，過去A-Rod曾談過多次姊弟戀，包含天后瑪丹娜、好萊塢女星卡麥蓉狄亞茲（Cameron Diaz）、摔角選手威爾森（Torrie Wilson）以及前妻史科特絲（Cynthia Scurtis）等人，年紀都比A-Rod來的大。
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