經典賽直擊》不應苛責國家隊 趙士強：該檢討3個單位
2017/03/09 17:44
經典賽台灣隊領隊趙士強。（資料照，記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕經典賽台灣隊連敗兩場，確定遭淘汰，台灣隊領隊趙士強表示，「回去並不是檢討球隊，應該要檢討棒球的3個單位，包括教育部體育署、棒協和中職，不要再讓國人失望。」
針對今天媒體報導「500萬情蒐計畫」的爭議，趙士強認為，「我覺得這是小細節，如果今天比賽打贏，情蒐小組是否就要浮上檯面？不一定，他們真的很辛苦，跑去美國和南韓看比賽，這半年都在做，並不是這一個禮拜做的情蒐要花500萬。」
趙士強表示，如果這時候去檢討教練團、球員、情蒐小組，他認為格局太小，應該要檢討的是體育署、中職、棒協這3個單位，比較符合球迷期待，也是最重要的，他說，「3個單位10個人以內，為了打進2020年奧運，大家真正要好好坐下來談，球隊有不參加（一級國際賽事）的權利，但聯盟和棒協沒有權利不參加。」
趙士強也提到，或許回到過去「一元化」是比較理想的方式，他建議洪騰勝或彭誠浩可以選一個人來做一元化，特別是洪騰勝，畢竟對棒球做過很多好的事情，要讓喜歡棒球的人來做這一塊。
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