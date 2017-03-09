韓國人的陰謀？台灣隊秩序冊竟被印成泰國....

經典賽台灣隊的秩序冊上，地圖竟被印成泰國地圖。（翻攝自PTT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽（WBC），晚間進行台灣隊VS南韓隊，「台韓大戰」備受矚目，有網友發現主辦單位所製作的秩序冊，竟發生嚴重錯誤！

有網友在PTT發文表示，人在首爾替台灣隊加，進場時順手拿了秩序冊，翻到介紹台灣隊陣容時，卻發現Chinese Taipei底下的浮水印地圖，竟是印著泰國，讓不少人怒酸「韓國人地理原來這麼爛啊！」、「日本人好歹知道台灣是個小島，韓國人XDDDDD」、「太扯 韓國人英文和地理是要多爛」、「很正常，自己人都搞不清楚，也不能怪人家！」