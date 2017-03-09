經典賽直擊》可能最後一次帶國家隊 郭總向全隊90度鞠躬道謝

台灣隊總教練郭泰源（右）表情凝重。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天台韓大戰結束，明天早上台灣隊教練團和球員就要分批搭機返台，旅外球員也要返回美、日備戰，台灣隊領隊趙士強透露，今天賽前總教練郭泰源和全隊談話，並90度向大家鞠躬，感謝球員們這幾個月以來的辛勞，郭總也說，「這是我帶過最團結、士氣最好的國家隊。」

趙士強透露，郭總也向全隊說，「這大概是他最後一次帶國家隊。」看到最近郭總愈來愈消瘦，很辛苦，「他個性悶悶的，今天難得感性談話，平常很多苦都往自己肚裡吞。」