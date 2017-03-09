經典賽直擊》與其關注國際賽 胡金龍認為人才培育更重要

胡金龍。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕經典賽台灣隊遭遇2連敗被淘汰，胡金龍認為，與其關注國際賽，不如將台灣棒球體系和體質打好，注重基層棒球和人才養成，這才是最重要的。

胡金龍認為，台灣其實有很多優秀的棒球人才，只是缺乏完善的培養體系，進了職棒講求速成，還沒完全養成就被淘汰，其實眼光應該要放長遠一點，同時也要更注重基層棒球發展，才能培育出更多好手。