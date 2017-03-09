經典賽》南韓最終戰台灣 韓團Red Velvet開球吸睛（影音）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽A組賽事進入尾聲，前2戰都吞敗的地主南韓隊，今對上台灣一爭下一屆不打資格賽的名額，主場最後一戰，賽前找來南韓夯團Red Velvet成Seulgi、Irene開球，成為賽場外吸睛嬌點。

Red Velvet成員Irene開球打擊。（特派記者陳志曲攝）

Red Velvet開球。（特派記者陳志曲攝）

Red Velvet開球。（特派記者陳志曲攝）

Red Velvet開球，與捕手方克偉愛的抱抱。（特派記者陳志曲攝）

台韓最終戰，賽前現場空位多。（特派記者陳志曲攝）