經典賽》陳冠宇手指破皮退場 本屆投4局狂飆8K

2017/03/09 18:19

陳冠宇因傷退場。（特派記者陳志曲攝）

〔記者陳人齊／綜合報導〕經典賽A組台韓大戰今天登場，我國先發投手陳冠宇卻不幸受傷，只投1.1局就因手指破皮退場，首局陳冠宇被敲2支安打丟1分，第2局三振掉南韓重砲孫兒葉後連挨2安，隨後陳冠宇破皮的傷勢越趨嚴重，被換下場休息，改由首戰表現不佳的郭俊麟接手。

總計陳冠宇在本屆經典賽留下4局失3分的成績，合計飆出8次三振。

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