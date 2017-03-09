高爾夫》美巡賽Valspar錦標賽 潘政琮明凌晨出賽

美巡賽Valspar錦標賽開打在即，台灣好手潘政琮在球場的毒蛇雕塑前搞笑演出。（取自潘政琮推特）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽Valspar錦標賽本週在佛羅里達州的Innisbrook渡假村舉行，台灣好手潘政琮明天凌晨將投入第1回合賽事。

這項總獎金630萬美元（約台幣1億9667萬元）的賽事，台灣時間今晚開賽，潘政琮排在凌晨0時51分與瑞典卡爾森、南韓盧乘烈同組出發。

世界排名122的潘政琮，上週休兵調整，本季他已出賽11場，兩場打進前6名，1月的農保公開賽獲得第2名，在年度FedEx Cup積分榜上暫居29。

這場比賽最被看好的仍是本季已奪3勝、暫居FedEx Cup積分榜第1的J.湯瑪斯，他獎金排名僅次於日本松山英樹。

美巡賽原本從2月底開始連串4場比賽都在佛羅里達州，但今年因WGC錦標賽不願意留在美國總統川普的球場，移往墨西哥舉行，佛州賽事從中打斷，讓「金熊」尼克勞斯不甚滿意，他說：「希望他們還是把賽程調回來，打完洛杉磯的比賽先去墨西哥，再到佛羅里達州連著打比較好。」