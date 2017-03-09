經典賽》郭俊麟逢亂流 第2戰再失3分

郭俊麟2局上挨打，失3分。（特派記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣隊今戰南韓，先發陳冠宇2局上手指破皮退場，郭俊麟臨危受命，不料投球表現不理想，只解決一出局，被敲2支安打失3分，南韓隊趁勢打下5分大局，以6：0大幅領先。

陳冠宇在2局上留下2個壘包退場，郭俊麟休1日，繼首戰先發以色列後再度登板，今天控球不理想，首先投出暴投讓南韓攻占二三壘，隨即又因保送形成滿壘，接著徐建昌二壘安打，掃回2分記在陳冠宇頭上，閔炳憲高飛犧牲打、李容圭安打，郭俊麟再丟2分，最後對朴錫珉投出觸身球，台灣隊選擇換上單局第3任投手潘威倫。

郭俊麟此次經典賽總共只投1局，被敲8安失7分責失，並投出2K、1四壞球、1觸身球保送，防禦率高達63。

郭俊麟2局上挨打，失3分。（特派記者陳志曲攝）