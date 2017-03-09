經典賽》南韓重砲挨頭部觸身球 潘威倫嚇壞（影音）

李大浩被丟頭部觸身球。（特派記者陳志曲攝）

〔記者陳人齊／綜合報導〕台灣隊投手群今天面對南韓時控球狀況連連，前2局就丟出2次觸身球，其中第2局潘威倫更對南韓重砲李大浩丟出頭部觸身球，讓現場的南韓球迷都虛驚一場。

由於陳冠宇因傷退場，台灣隊今讓郭俊麟提前在2局就登場，但他控球狀況仍不佳，不但丟出1次四壞球保送，還對朴錫珉丟出觸身球，隨後被教練團換下場。

不料台灣隊換上潘威倫後控球仍失準，對李大浩投出頭部觸身球，引起現場南韓球迷驚呼，所幸李大浩並無大礙，仍繼續在場上擔任跑壘員。

李大浩被丟頭部觸身球。（特派記者陳志曲攝）

潘威倫投出觸身球後滿臉驚恐。（特派記者陳志曲攝）