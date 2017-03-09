經典賽》遇台就爆發！南韓前4局狂敲11安
2017/03/09 19:51
南韓打線今天回神，二壘手徐建昌敲回2分打點。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕南韓隊本屆經典賽遭遇打擊低潮，前2戰遭以色列、荷蘭封鎖，合計18局只拿下1分，但今天對上台灣隊，南韓打線甦醒，前4局就狂敲11支安打，先發9棒更是棒棒開花，共5人有打點演出。
南韓陣中以李容圭、朴錫珉各敲出2安表現最佳，其中2局上南韓更靠5支安打串聯拿下5分大局，成為領先關鍵。
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