經典賽》又是張志豪！飛撲美技化解台灣隊危機
2017/03/09 19:23
張志豪飛撲美技幫助台灣隊守成。（特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊左外野手張志豪本屆表現投打俱佳，今天再度上演美技守備，幫助台灣隊安然度過2局上的失分危機。
2局上南韓隊滿壘時輪到捕手梁義智上場打擊，一棒敲出左外野方向的高飛球，張志豪用飛撲美技化解台灣隊的失分危機，昨天張志豪才以全壘打登上大聯盟官網，今天再演美技令人印象深刻。
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