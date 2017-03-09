「國家隊是祖產」 棒協秘書長超狂發言挨轟

棒協秘書長林宗成日前受訪，形容國家隊的組訓賽業務是棒協的「祖產」。（圖擷取自YouTube東森新聞頻道）

〔即時新聞／綜合報導〕本屆世界棒球經典賽台灣隊確定遭淘汰，其中桃猿隊因賽事非中職主導拒絕支援，台灣隊陣容不完整，被視為一大敗因。而棒協秘書長林宗成日前接受媒體訪問，形容國家隊的組訓賽業務是棒協的「祖產」，相關發言引起網友砲轟。

過去棒球一級國際賽事，多由中職負責組隊和訓練，最後由棒協主導賽事，但本屆經典賽前，中職認為國家隊成員以職棒球員為主，堅持組、訓、賽「一條龍」全包，在無法如願的情況下，決定退出經典賽後勤工作。後續導致Lamigo桃猿隊不支援經典賽、棒協徵召不順利、情蒐工作也不完善。

針對棒協和中職之間的矛盾，棒協秘書長林宗成接受《東森新聞》訪問笑說，「國家隊的組訓賽業務，幾乎是各協會的祖產一樣」，至於中職聯盟，總是希望大家能合作，但對方臨時說要「全部拿」，當然整個運作會有問題。

至於外界質疑棒協接受體育署上億元補助，帳目卻不透明，林宗成駁斥稱，體育署都知道他們在做什麼，如果有任何不對，早就被糾正了；他向記者表示，應該去問體育署的主計部門，問完他再回應。但據報導，隔了兩個星期，棒協並沒有回應。

針對林宗成的「祖產」說，PTT棒球板網友一面倒砲轟，直呼「吃相多難看」、「協會就是毒瘤」、「好想打他一巴掌」、「祖產個頭 又不是給你們花的」，更有網友妙喻，如果國家隊是棒協的祖產，那棒協就是「敗家子」。