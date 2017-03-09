經典賽》富邦連線大發威！ 單局狂掃4安連追3分

〔體育中心／綜合報導〕台韓大戰進行中，首局無功而返的台灣打線於二局下展開攻勢，「富邦連線」大發威，林益全、高國輝、林琨笙接棒敲安，林哲瑄遭觸身球保送形成滿壘，胡金龍打第一球建功，助台灣追成3：6。

南韓先發梁玹種首局連飆3K，強勢讓台灣三上三下，南韓打線則在前2局狂掃8安，取得6：0領先。2局下台灣打線火力甦醒，林益全率先二壘打站上得點圈、高國輝接棒敲安，陳鏞基擊出內野滾地球助台灣打破鴨蛋，林琨笙接著安打延續攻勢。

接著上場的的林哲瑄積極出棒，但在2好1壞時被觸身球砸中手部，表情痛苦不停甩手隨即站上一壘，台灣隊於2出局攻占滿壘。同為富邦隊友的胡金龍站上打擊區後抓第一球出擊將球掃向右外野落地形成安打，帶有2分打點，台灣隊追成3：6。此局五位富邦球員全數上壘，單局4安追回3分。

林益全率先二壘打，隨後由隊友護送回壘得到台灣隊第一分。（資料照，記者陳志曲攝）

林哲瑄中彈後，胡金龍馬上敲安送回2分。（資料照，記者陳志曲攝）