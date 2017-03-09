經典賽》單場2次觸身球 黃勝雄無奈被趕出場
2017/03/09 20:18
李大浩單場挨2次觸身球。（特派記者陳志曲攝）
〔記者陳人齊／綜合報導〕經典台韓大戰今天雙方打得火爆，共丟出5次觸身球發生濃濃火藥味，其中台灣隊就包辦4次觸身球，第4任投手黃勝雄在第6局對李大浩投出個人第2次觸身，遭主審驅逐出場。
黃勝雄在第5局上場後援曾對南韓閔炳憲丟出觸身球，當時主審就曾提出警告，不料在第6局時他再對李大浩丟挖地瓜的觸身球，直接遭主審驅逐出場。
南韓今天遭台灣隊4顆觸身球伺候，其中李大浩就被砸2次，第3棒的朴錫珉也曾被郭俊麟的觸身球擊中。
台灣打者林哲瑄也挨了一記觸身球，2局下的時候被先發投手梁玹種砸中，所幸他並無大礙，還在4局敲出2分砲追分。
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