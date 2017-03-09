經典賽》林哲瑄這一轟太狂 大聯盟官網讚：林來瘋（影音）

2017/03/09 23:41

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊九棒林哲瑄今天在第4局對南韓第2任投手沈昌珉開轟，一棒敲出左外野2分砲，被大聯盟盛讚為「林來瘋」。

林哲瑄今天多次上演守備美技，幫助台灣隊化險為夷，打擊上也有所貢獻，無奈台灣隊最終仍在10局遭逆轉，讓這一轟成為空包彈。

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