經典賽》林哲瑄這一轟太狂 大聯盟官網讚：林來瘋（影音）
2017/03/09 23:41
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊九棒林哲瑄今天在第4局對南韓第2任投手沈昌珉開轟，一棒敲出左外野2分砲，被大聯盟盛讚為「林來瘋」。
林哲瑄今天多次上演守備美技，幫助台灣隊化險為夷，打擊上也有所貢獻，無奈台灣隊最終仍在10局遭逆轉，讓這一轟成為空包彈。
This game is Lin-sanity. https://t.co/1USI83qQnJ #WBC2017 pic.twitter.com/CCeRPWpfHF— WBC Baseball （@WBCBaseball） 2017年3月9日
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