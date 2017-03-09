經典賽》逼出大魔王吳昇桓 台灣隊吞對韓9連敗

〔記者陳人齊／綜合報導〕經典賽最後一戰上演台韓大戰，雙方今天打擊火力全開，合計掃出31支安打，最終由南韓在10局上的高飛犧牲打與2分砲超前，終場以11：8擊敗台灣隊，A組預賽以第3名坐收，台灣隊不但吞下國際賽對南韓一軍的9連敗，下屆經典賽也確定將從資格賽打起。

台灣隊先發投手陳冠宇今天出師不利，第2局就因手指破皮退場，接力登板的郭俊麟上場後卻發生控球問題，不但丟出四壞球，還對南韓打者朴錫珉投觸身球，只解決1名打者後就黯然退場，第3任投手潘威倫上場後又用頭部觸身球招呼南韓重砲李大浩，被敲出3支安打失5分，開賽前2局台灣隊就陷入0：6的苦戰。

2局下台灣隊吹起反攻號角，靠著林益全、高國輝的連續安打開啟攻勢，陳鏞基用滾地球送回台灣隊第1分，接著林琨笙安打上壘，林哲瑄遭觸身球，胡金龍敲出適時安打幫台灣隊追成3：6落後。

林智勝今天打擊熄火，全場吞下5次三振。（特派記者陳志曲攝）

4局潘威倫遭遇危機，被李容圭、朴錫珉、李大浩敲連續敲安掉分，孫兒葉再補上高飛犧牲打將比數擴大為8：3，下半局台灣隊再度追分，林琨笙安打上壘後，9棒的林哲瑄掃出左外野方向2分砲，台灣隊追成5：8落後。

6局下台灣隊的攻勢再起，陳鏞基先選到保送，接著林琨笙、胡金龍與張志豪的安打串聯一口氣攻下2分，台灣隊追到1分落後。

7局下，台灣隊在2出局後燃起攻勢，高國輝敲出左外野車布邊二壘打，陳鏞基補上安打讓台灣隊首度追平，8局台灣隊換上王鏡銘後援展現霸氣，面對南韓中心打線連飆3K封鎖，9局上南韓靠失誤、安打與保送攻佔滿壘，台灣隊緊急換上終結者陳鴻文，只用1球就化解危機。

林哲瑄敲出兩分砲。（特派記者陳志曲攝）

9局下台灣隊首棒打者蔣智賢一上場就敲出二壘安打，迫使南韓隊換上王牌終結者吳昇桓，上場後飆出2K，瓦解台灣隊的攻勢。

10局上南韓隊攻勢再起，台灣隊第7任投手陳鴻文解決1人次後被敲出連續安打，梁義智用中外野高飛犧牲打送回超前分，氣勢大振的南韓啟用代打金泰鈞，相中陳鴻文的失投球一棒轟出左外野2分砲，以11：8領先台灣隊。

10局下台灣隊仍無法突破吳昇桓的球路，三上三下無緣上演逆轉，最終以8：11吞下經典賽第3敗，下屆經典賽得從資格賽打起。

張志豪演出守備美技。（特派記者陳志曲攝）

李大浩挨頭部觸身球。（特派記者陳志曲攝）

胡金龍單場2安3打點。（特派記者陳志曲攝）

黃勝雄丟出2次觸身球黯然退場。（特派記者陳志曲攝）