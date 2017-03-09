經典賽》換倪福德非情蒐失誤？ 黃欽智：我們有看資料
2017/03/09 22:29
台灣隊昨不敵荷蘭無緣晉級，球員神情落寞。（資料照，特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨以5：6不敵荷蘭，許多調度掀起質疑聲浪，尤其8局換上左投倪福德面對左打葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius），結果被敲安追平成為輸球關鍵，投手教練黃欽智今解釋調度原因。
葛瑞戈爾斯上季在大聯盟面對左投打擊率為3成24，遠優於面對右投的2成58，但教練團選擇換下右投江少慶，由左投倪福德接手，黃欽智說：「我們當然知道他去年對左投表現很好，但教練團仍得臨場反應。昨天他2支安打都是對右投，所以我們想換左投上去，而倪福德又是出手姿勢較特殊的。」
黃欽智回憶，當時8局下無人出局、一二壘有人，他喊暫停原本只是想安撫投手，但江少慶向他表示自己的手臂已經差不多了，「所以我跟他說，只要再解決一人就好。」
黃欽智表示對荷蘭之戰非常重要，他原本預計讓江少慶投滿65球，但考量選手健康決定換投。因此當江少慶成功製造雙殺後，黃欽智再度喊出暫停將他換下。
倪福德與江少慶。（資料照，特派記者羅志朋攝）
除了倪福德，台灣尚有另外一名左投黃勝雄，對此黃欽智解釋：「黃勝雄規劃在比較前面，他從3局就開始熱身，倪福德是放在比較後面的局數，所以用倪福德。」
倪福德登板接手後，葛瑞戈爾斯第一球擊成界外，第二球就成功掌握，掃成左外野二壘安打一棒追平比數，「倪福德退場後，我們有檢討那個打席的配球，他是想投開一點，但控球沒到位。」黃欽智說。
面對情蒐失職的質疑，黃欽智強調一切結果由教練團承擔，回應：「其實資料我們都有在看，但打者狀況相當好，對右投兩次都敲安，最後結果不理想，就是我們教練團來承擔。」
黃欽智表示調度結果由教練團承擔。（資料照，特派記者羅志朋攝）
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