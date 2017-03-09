高爾夫》2017長春公開賽第2回合 盧建順仍保1桿領先

威宏香城公益盃長春公開賽第2回合，盧建順仍保有1桿領先。（TSPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕2017 威宏香城公益盃長春公開賽今天進行第2回合，盧建順打出平標準桿的72桿，以兩回合總桿138桿，繼續保有1桿優勢，領先「二齒」鍾春興和林吉祥。

超級長春組以謝敏男打出77桿最好，暫時領先。洪文能與劉聰達同以1桿之差的78桿並列第2。

今天綿綿細雨仍下個不停，氣溫稍回溫，這回合準時開球。去年在長春台巡賽贏得4場冠軍的盧建順，鐵桿與推桿打得沒有昨天好，抓下4隻小鳥，也吞下4個柏忌，72桿完賽。

他表示，果嶺因為連日下雨，草長得很快，影響滾動速度的判斷，接連短洞的開球與短推失利，讓他也頗為無奈，他說：「這是第2次來花蓮參賽，去年搶冠未成，今年會好好拚一下。」

2015 年長春花東賽亞軍「二齒」鍾春興，揮出69桿，去年冠軍得主林吉祥70桿完賽，兩人同以139桿並列第2。長春「新人」徐國雄繳出71桿，總計為140 桿，暫時並列第4位。