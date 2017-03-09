經典賽》熱血！王鏡銘連3K宰制南韓打者
2017/03/09 21:25
王鏡銘單局飆出3K。（特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽台韓大戰戰況膠著，前7局雙方以8：8打成平手，8局上台灣隊第6任投手王鏡銘一上場雖然就投出保送，但對南韓隊345棒展現十足霸氣，連飆3K讓南韓打者站著不動遭三振，化解失分危機，創下台灣隊投手在本屆經典賽最亮眼的表現。
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