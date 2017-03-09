經典賽直擊》黃勝雄對李大浩觸身球 郭總也被驅逐出場
2017/03/09 21:12
台灣隊總教練郭泰源被趕出場。（特派記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕經典賽台韓大戰今天雙方打得火爆，共丟出5次觸身球發生濃濃火藥味，其中台灣隊就包辦4次觸身球，第4任投手黃勝雄在6局上對李大浩投出個人第2次觸身球，遭主審驅逐出場，當時坐在板凳席的總教練郭泰源同樣遭驅除出場。
黃勝雄在第5局上場後援曾對南韓閔炳憲丟出觸身球，當時主審就曾提出警告，不料在第6局時他再對李大浩丟挖地瓜的觸身球，直接遭主審驅逐出場，同時郭總也遭逐出場。目前由首席教練吳復連暫代，負責調度指揮。
台灣隊黃勝雄對李大浩丟出觸身球，被驅除出場。（記者陳志曲攝）
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