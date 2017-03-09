經典賽》中國遭澳洲8局扣倒 日本晉級次輪
2017/03/09 21:31
中國今由朱權先發，主投3局失2分。（法新社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕經典賽B組賽事，暫居龍頭的日本隊今晚休兵，不過中國0：11、8局遭澳洲扣倒，也確定日本晉級次輪賽事。
中國今推派效力KT巫師的朱權先發，前兩局沒讓澳洲得分的他，在3局上被休斯（Luke Hughes）敲出2分砲，中國後援投手群人人皆有失分，楊燕勇3局丟3分，Andrew Chin 0.2局失2分，魯超1.1局失4分，包括在8局上貝爾斯福德（James Beresford）的滿貫砲，8局打完，澳洲敲出9支安打、豪取11分扣倒全場只敲出零星5安的中國，收下經典賽一勝。
中國取得2敗，意味著昨日2連勝的日本確定晉級次輪賽事，若日本明天再擊敗中國取得3勝，複賽將交手A組排名第2的荷蘭。
魯超在8局上被敲出滿貫砲。（法新社）
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