經典賽衛冕軍多明尼加戰加拿大 今日賽事預告與轉播

早安，自由體育替讀者獻上精彩又熱血的體育賽事!

經典賽C組賽事今開打，陣容豪華的衛冕軍多明尼加，首戰派出紅雀16勝投手馬丁尼茲（Carlos Martinez）掛帥先發，碰上同有多位大聯盟球員助陣的加拿大，是否能正常發揮、順利旗開得勝？

D組賽事同日點燃戰火，墨西哥派出大聯盟右投賈拉多（Yovani Gallardo）對決義大利，急欲搶勝的墨西哥能否如願？還是義大利會演出小蝦米扳倒大鯨魚的大驚奇？

B組最後兩場賽事接續登場，戰績同為一勝一敗的澳洲與古巴率先交手，晚間則由已確定晉級的日本出戰分組墊底的中國隊，地主日本是否能延續前兩場的猛烈砲火？讓我們拭目以待。

NBA例行賽持續進行，昨日馬刺在兩名主力雷納德與艾德瑞吉輪休下擊敗國王，今早將背靠背迎戰目前苦吞4連敗的雷霆，兩隊交手會有什麼表現，千萬不要錯過！

經典賽

07：00 加拿大vs.多明尼加（ELEVEN）

10：00 墨西哥vs.義大利（ELEVEN SPORTS）

11：00 澳洲vs.古巴（ELEVEN）

18：00 中國vs.日本（ELEVEN）

NBA例行賽

08：30 騎士vs.活塞（FOX體育台）

09：00 馬刺vs.雷霆（緯來體育台）

日職熱身賽

12:00 歐力士vs.巨人（FOX體育台）