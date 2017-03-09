羽球》王子維全英不敵大馬球王 對方展高風範勉勵

王子維。（資料照，歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣男單小將王子維今天在全英公開賽男單16戰，面對大馬球王李宗偉，奮戰39分鐘，以兩個18：21不敵對手，下一站將轉往瑞士參加黃金大獎賽。

李宗偉以3：0開啟首局，王子維用速度對決，咬住比數，第一次技術暫停前暫以9：11落後，王子維兩邊調動對手，克服13：17劣勢，追成16：18，對手技高一籌，率先逼出局末點，王子維則祭出殺球止血，但李宗偉沒有浪費機會，以21：18收下首局。

次局王子維啟動反撲，屢屢擊出漂亮殺球，一度以6：3領先，但李宗偉急起直追，扳成13平手，製造出王子維多次失誤，連下三分，立下勝負分水嶺，李宗偉展現高度風範，兩人到網前握手時，李宗偉特地跟王子維說加油。