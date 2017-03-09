經典賽》世仇激戰 台灣再遇吳昇桓
2017/03/09 22:25
台灣隊吳昇桓成功關門，拿下比賽。（特派記者陳志曲攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕即使無關晉級，台灣與南韓在B組最終戰激戰，避免下一屆經典賽從資格賽打起。台灣在7局下陳鏞基的安打，8：8追平，在9局下逼出南韓終結者吳昇桓。
台灣隊前2局失掉6分，儘管有著6分落後，胡金龍適時安打、林哲瑄2分砲，陳鏞基追平安打，一路追到8：8平手，9局下，南韓隊一開始由李賢承投球，被蔣智賢敲出安打後，南韓直接押出吳昇桓救援，他送出2K、化解南韓失分危機，也把比賽逼進延長。
10局上，南韓靠著代打金泰均敲出2分砲，3分領先台灣，10局下吳昇桓續投，台灣隊三上三下，比賽結束，吳昇桓2局飆3K，除了敬遠保送林益全外，沒讓台灣打者敲安、上壘。
吳昇桓是南韓4屆經典賽元老，上一屆經典賽台韓大戰，也曾與吳昇桓交手，當時吳昇桓拿下救援成功，南韓3：2擊敗台灣。
相關新聞
- 經典賽》逼出大魔王吳昇桓 台灣隊8：11敗給南韓
- 經典賽》中國遭澳洲8局扣倒 日本晉級次輪
- 經典賽》熱血！王鏡銘連3K宰制南韓打者
- 經典賽直擊》黃勝雄對李大浩觸身球 郭總也被驅逐出場
- 經典賽》對台灣單場二度中彈 韓砲李大浩無奈傷退
推薦新聞
-
羽球》首局差點翻盤 戴資穎HOLD住晉全英賽八強2017/03/09 23:54
-
經典賽》林哲瑄這一轟太狂 大聯盟官網讚：林來瘋（影音）2017/03/09 23:41
-
經典賽》8年之後... 台灣隊第2次面臨資格賽2017/03/09 22:58
-
經典賽Live》金泰均延長賽敲2分砲 台灣3戰全敗2017/03/09 22:20
-
羽球》王子維全英不敵大馬球王 對方展高風範勉勵2017/03/09 21:52