ICTSI冠軍巡迴賽》第2回合 台將3人並列第4

ICTSI冠軍巡迴賽第2回合，李欣打出72桿，暫時並列第4。（TLPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕2017 ICTSI 女子高球冠軍巡迴賽首站今天打完第二回合，各國選手在強風下奮戰，泰國女將蒂蒂亞打出單回合最低桿71桿，以總計143桿躍居領先

台灣選手李欣、葉欣寧和業餘選手洪若華，同以146桿，與泰國女將坎凡妮並列第4，只落後3桿，明天都有機會搶冠軍。

另1位台灣業餘球員侯羽薔，這回合也打出72桿，以147桿並列第8。

大會在兩回合結束後，取總桿高於標準桿14桿的158桿，為晉級門檻。最後一回合決賽有22位台灣選手晉級。

今天台灣選手成績最好的是李欣，她繳出3個博蒂和3個柏忌，平標準桿72桿。

面對明天的決賽，她將設定把木桿控制好，鐵桿不要打太用力，切桿與推桿保持準頭，希望能大大提升自己的競爭力。

ICTSI冠軍巡迴賽第2回合，業餘選手洪若華暫時並列第4。（TLPGA提供）

ICTSI冠軍巡迴賽第2回合，葉欣寧暫時並列第4。（TLPGA提供）