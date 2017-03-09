ICTSI冠軍巡迴賽》第2回合 台將3人並列第4
2017/03/09 22:28
ICTSI冠軍巡迴賽第2回合，李欣打出72桿，暫時並列第4。（TLPGA提供）
〔記者趙新天／綜合報導〕2017 ICTSI 女子高球冠軍巡迴賽首站今天打完第二回合，各國選手在強風下奮戰，泰國女將蒂蒂亞打出單回合最低桿71桿，以總計143桿躍居領先
台灣選手李欣、葉欣寧和業餘選手洪若華，同以146桿，與泰國女將坎凡妮並列第4，只落後3桿，明天都有機會搶冠軍。
另1位台灣業餘球員侯羽薔，這回合也打出72桿，以147桿並列第8。
大會在兩回合結束後，取總桿高於標準桿14桿的158桿，為晉級門檻。最後一回合決賽有22位台灣選手晉級。
今天台灣選手成績最好的是李欣，她繳出3個博蒂和3個柏忌，平標準桿72桿。
面對明天的決賽，她將設定把木桿控制好，鐵桿不要打太用力，切桿與推桿保持準頭，希望能大大提升自己的競爭力。
ICTSI冠軍巡迴賽第2回合，業餘選手洪若華暫時並列第4。（TLPGA提供）
ICTSI冠軍巡迴賽第2回合，葉欣寧暫時並列第4。（TLPGA提供）
相關新聞
- 高爾夫》2017長春公開賽第2回合 盧建順仍保1桿領先
- 高爾夫》美巡賽Valspar錦標賽 潘政琮明凌晨出賽
- 高球》ICTSI女子高球冠軍巡迴賽首站 葉欣寧首回並列第3
- 2017威宏香城公益盃長春公開賽》第1回合 盧建順以66桿領先
- 高球》前球后歐秋阿重拾球桿 只限歐秋阿比洞賽
推薦新聞
-
經典賽》台灣三連敗墊底 球迷灌爆棒協臉書2017/03/09 23:34
-
經典賽》台灣3連敗 帶賽蔡阿嘎講出球迷心聲（影音）2017/03/09 23:33
-
經典賽》換倪福德非情蒐失誤？ 黃欽智：我們有看資料2017/03/09 22:29
-
經典賽Live》金泰均延長賽敲2分砲 台灣3戰全敗2017/03/09 22:20
-
羽球》王子維全英不敵大馬球王 對方展高風範勉勵2017/03/09 21:52