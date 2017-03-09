經典賽》8年之後... 台灣隊第2次面臨資格賽

台灣隊A組預賽3戰盡墨，下一屆經典賽得從資格賽打起。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕A組預賽最後一天，台灣、南韓「保3」戰壓軸上場，台灣隊不屈不撓，從0：6狂追成8：8，可惜10局上被南韓打了3分，11：8三戰盡墨，下一屆要從資格賽開始打，也是繼2009年第2屆慘敗後，第2次面臨資格賽的窘境。

2009年第2屆經典賽，中職僅統一獅、兄弟象接受徵召，其餘球員由當時旅日的鄭凱文、林威助，以及旅美小聯盟球員和業餘組成，台灣先後0：9、1：4敗給南韓、中國，2連敗早早打包，使得第3屆得從經典賽打起，所幸台灣順利拿到正式賽一席，並與荷蘭雙雙晉級到複賽，更因和日本打到延長賽才以1分惜敗，至今仍為球迷佳話。

拉回2017年，台灣在本次組訓就遭逢困難，棒協、中職惡鬥，造成中職退出組訓，Lamigo桃猿隊選擇不支援比賽，旅外選手亦相繼辭退，僅江少慶一人旅美，和旅日3投郭俊麟、陳冠宇、宋家豪參加，預賽3場戰役分別以7：15輸給以色列、5：6輸給荷蘭、8：11輸給南韓，3連敗居墊底，下一屆又得從資格賽奮鬥。