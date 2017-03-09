經典賽》16投車輪戰奏效 以色列次輪再添3A右投

白襪3A右投高德柏格將在次輪歸隊。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽A組預賽全部結束，帶16投征戰的以色列3戰全勝晉級成最大黑馬，本週末將前進東京續闖次輪，資格賽表現出色的白襪3A右投高德柏格（Brad Goldberg）也會歸隊助陣。

高德柏格於去年資格賽為以色列守下2場救援成功，助以色列首度登上經典賽舞台，27歲的高德柏格今年首度獲邀參加大聯盟春訓，原本決定辭退經典賽專注訓練，但高德柏格實在難以放棄這個難得機會，白襪也大方給予支持。

「球團相當支持我，也很熱心幫忙處理相關手續。我很期待在東京與球隊會合，我會試著把資格賽時的好表現延續到東京。」高德柏格說，他在2013年被白襪選中，在小聯盟打拚4年，上季首度升上3A，出賽43場戰績3勝5敗，防禦率2.84，11次救援機會拿下10次救援成功。

預賽曾登板主投1局無失分的左投凱茲（Alex Katz）同屬白襪體系，小聯盟資歷2年，上季多在1A出賽。