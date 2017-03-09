經典賽》打20分丟32分 台灣敗在投手群
2017/03/09 23:04
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今天以8：11敗給南韓，經典賽首輪3連敗作收，投手群狂丟32分為主要敗因。
台灣隊11名投手中僅黃勝雄、王鏡銘、林晨樺3人在預賽都未失分，其中林晨樺出賽2場總計2.1局無失分，是台灣隊投手群中的一大亮點。
打線部分台灣隊則是火力兇猛，3戰下來共掃出35支安打，拿下20分，無奈缺乏王牌投手壓陣，苦吞三連敗。
王鏡銘今天上演好投。（特派記者陳志曲攝）
黃勝雄未失分。（特派記者陳志曲攝）
林晨樺連2戰表現精彩，演出好投。（特派記者陳志曲攝）
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