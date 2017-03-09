馮勝賢看經典賽：台灣野手和投手的進步落差太大

馮勝賢這次赴首爾擔任經典賽球評。（馮勝賢提供）

〔記者倪婉君／台北－首爾電話採訪報導〕資深球評馮勝賢赴首爾擔任經典賽球評，他在播完台韓大戰後，表示看台灣一分一分追回來，真的很感動。只是台灣野手進步的幅度和投手落差太大，是他認為往後要加強的地方。

「其實這兩場比賽（對荷蘭和南韓），都讓我看得很感動。」馮勝賢認為台灣在這兩戰都發揮打擊實力，而對南韓更發揮韌性，畢竟前兩局就以0：6落後，但2局下從林益全開始打線發揮，帶領台灣一分一分追回來。

只是可惜的是，台灣隊在9局下並未把握無人出局、二壘有人的局面，「（林）智勝這場的吞三振率偏高，導致跑者無法推進。」馮勝賢認為如果當時跑者到三壘，可能局面就不同了。

不過整體看來，馮勝賢認為，台灣隊的打擊實力跟其他國家沒有太大落差，但投手戰力確實有很大的進步空間。雖然對南韓的5到9局，台灣後援投手表現可圈可點，但馮勝賢認為後防投手戰力的補強，仍是台灣隊未來課題。

馮勝賢說，儘管外界認為台灣隊徵召不順，但其實這是其他國家也會面臨的問題。這次台灣隊仍以中職球員為主題，若中華職棒能培養出更多優秀投手，未來國家隊一定更好。

雖然台灣吞下3連敗，但馮勝賢認為透過這次比賽，仍可學習到其他國家的進步，其中守備環節，也是台灣要加強的部分。「台灣隊的內野守備範圍確實比其他國家小，也造成投手容易被敲安打。」他說。