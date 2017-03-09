經典賽》台灣三連敗墊底 球迷灌爆棒協臉書
2017/03/09 23:34
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今天以8：11敗給南韓，投手群在延長第10局崩盤，被打下3分成分水嶺，苦吞對戰南韓一軍的9連敗。
賽後許多球迷忍不住情緒，湧入棒協官方臉書開罵，許多球迷留言：「可以解散嗎？沒有作用的單位」、「麻煩你們全協會重改，麻煩你們財報透明化，拜託你們別再讓更多的球員毀在你們手裡」、「為了臺灣好，跪求原地解散」、「無限期支持解散棒協，迫害選手生涯的爛協會」、「自動解散啦，不要再殘害台灣棒球了，去辦你的三級棒球啦，一級賽事給中職很難嗎？」
棒協臉書被球迷灌爆。（取自棒協官方臉書）
棒協臉書被球迷灌爆。（取自棒協官方臉書）
棒協臉書被球迷灌爆。（取自棒協官方臉書）
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