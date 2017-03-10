經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練

南韓後援投手吳昇桓。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕A組預賽同為2敗的台灣與南韓交手，大聯盟級救援投手吳昇桓9局下平手登板，連2局守成，南韓則在10局上打回超前分，直接押上守護神連投2局，南韓總教練金寅植坦言，對吳昇桓「很抱歉，但也很感謝他為我們守住勝利。」

9局下，蔣智賢從李賢承手中敲出二壘安打，南韓隊選擇直接換上吳昇桓，他也立刻讓林智勝三振出局，在敬遠林益全後，接著解決高國輝、陳鏞基，10局下三上三下，26球後援2局守成，金寅植說，對吳只有感激，「隨著最後一場對台灣的比賽，我們這輪的賽事也告一段落。我們不得不讓吳昇桓上場救援，讓他投2局，我很抱歉，但非常感謝有他在那裡，為我們守住勝利。」

別於12強奪冠，南韓在預賽淘汰，連2屆無緣復賽，69歲教頭金寅植決定辭退國家隊總教練，他希望未來能看到年輕的教練帶領南韓隊，「我第一次帶國家隊是在2002年，這些年，有些職棒的教練婉拒國家隊總教練一職，我才有機會能在國際賽帶隊。我想有不少年輕的教練覺得帶國家隊壓力很大，但我相信有很多有智慧的教頭適合接手這份工作。」

金寅植指出，讓一些年輕球員入選國家隊，是希望他們能藉由首次出戰，從中獲得寶貴的經驗，「我們大概有10個球員是第一次亮相，我相信他們在這次比賽學到很多，未來當他們再入選國家隊，我希望他們能成為南韓隊新的核心。」

經典賽南韓總教練金寅植。（資料照，特派記者羅志朋攝）