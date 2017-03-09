羽球》首局差點翻盤 戴資穎HOLD住晉全英賽八強

戴資穎（資料照）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后、台灣女將戴資穎今天在全英公開賽女單次輪，克服首局大當機，以27：25、21：11力克世界排名24的日本選手三谷美菜津，收下對戰三連勝，八強戰將面對里約奧運銀牌、印度女將辛都。

戴資穎此役前擁有3勝2負對戰優勢，去年兩度碰頭都是小戴贏球，今天首局小戴卻意外陷入苦戰，一度陷入2：10窘境，好在球后快速調整，急起直追，雙方17平手，回到原點，三谷美菜津不願遭逆轉，兩人拚入丟士，各有局末點機會，戴資穎錯過兩次後，第三次終於以27：25拿下。

次局戴資穎重新回到比賽節奏，不再給對方機會，21：11收下比賽，全場花費39分鐘。