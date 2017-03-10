經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽

台韓大戰的精采程度，就連大聯盟官網也相當驚訝。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣與南韓這兩支無緣晉級的隊伍，今天卻是激戰到延長第10局才分出勝負，最後由南韓以11：8帶走勝利，但比賽的精彩程度仍讓大聯盟官網盛讚：「打的簡直像冠軍戰！」

大聯盟官網點出南韓隊獲勝的關鍵，其中代打的金泰鈞轟出關鍵2分砲，身手完全不像是生病的選手，加上王牌終結者吳昇桓封鎖，才能順利擊敗台灣隊。