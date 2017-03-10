輸球不是壞事 林琨笙：國球不等於贏球

〔中央社〕中華隊在經典賽3敗收場，捕手林琨笙連蹲2場，還在台韓大戰有3支安打，他賽後說，「輸球不是壞事，要檢討台灣的棒球落後人家多少」。

林琨笙說，很多人嘴巴裡講的是國球，眼裡看的卻只有贏球、輸球，對他來說，贏球、輸球是結果，但過程中有沒有幫助球隊、做好自己分內的事情，才最重要。

林琨笙說，這次比賽充分享受，有那麼多的觀眾支持，還跟大聯盟好手一起同場較勁，經過這麼長的集訓時間，隊友們就像一家人一樣，教練團、後勤支援也都很辛苦。

雖然林琨笙說，輸贏只是結果，但他也強調，要有能力「蹲贏比賽」才稱得上是一個好捕手，「這也是我要檢討的地方」，而台灣棒球也要檢討，在訓練、球員養成、情蒐等方面求進步。