經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
2017/03/10 00:21
林智勝為經典賽做出總結。（特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊與南韓鏖戰到延長第10局才以8：11落敗，賽後隊長林智勝用簡短110字為本屆經典賽做總結，感謝隊友、教練團的支持。
林智勝賽後談話內容如下：
「謝謝你們在12月15日一起來報到，然後支持這次的台灣隊，雖然這次的徵召沒有那麼順利，犧牲了陪家人的時間，過年也必須提早回來，謝謝你們，跟你們在一起我很開心，謝謝教練團，謝謝行政人員防護員，有你們我們才可以打滿每一場球，謝謝。」
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